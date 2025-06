Découverte du milieu naturel à marée basse Plage du Rougeret Saint-Jacut-de-la-Mer 15 juillet 2025 16:00

Côtes-d’Armor

Début : 2025-07-15 16:00:00

fin : 2025-07-15 18:00:00

2025-07-15

Découverte du petit monde à marée basse et de la biodiversité de l’île de la Colombière à Saint-Jacut-de-la-Mer avec Cap Évasion Nature.

Vous ne connaissez que peu ou pas les espèces du bord de mer? Vous ne pratiquez pas la pêche à pied?

Grâce à notre guide Isabelle vous percerez les secrets des habitants de l’estran (coquillages, vers, crustacés, oiseaux et bien d’autres) et apprendrez les bons gestes à adopter. Elle vous montrera et expliquera également les bons usages d’une pêche à pied responsable afin de préserver l’environnement fragile.

Au cours de l’animation, vous découvrirez également les espèces nicheuses de l’île de la Colombière La Sterne Caugek, la Sterne Pierregarin, la Sterne Naine et la Sterne de Dougall.

Toutes les espèces pêchées seront automatiquement relâchées. Il s’agit d’une sortie pédagogique. Le matériel est prêté, équipez-vous de chaussures pouvant aller dans l’eau qui tiennent aux pieds.

Visite à partir de 5 ans et fortement déconseillée aux personnes ayant des difficultés à marcher ou à se baisser. .

Saint-Jacut-de-la-Mer 22750 Côtes-d'Armor Bretagne

