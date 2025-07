Découverte du milieu naturel de Bouricos Mimizan

Découverte du milieu naturel de Bouricos Mimizan mercredi 6 août 2025.

Airial de Bouricos Mimizan Landes

Début : 2025-08-06

fin : 2025-08-06

2025-08-06

Accompagné d’un animateur nature, vous serez invité à vous balader à la découverte de la biodiversité de ce milieu naturel sensible. Classé Natura 2000, l’ancien quartier de Bouricos est un site naturel humide typique des Landes, avec son airial, ses marais, ses rivières et sa forêt.

Réservation obligatoire sur Hello Asso les amis de Bouricos ou au 0662723671 pour informations .

Airial de Bouricos Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 72 36 71 bouricos40@gmail.com

