Découverte du monde des abeilles et ouverture d’une ruche kenyane Le Rucher Pentu Esquièze-Sère

Découverte du monde des abeilles et ouverture d’une ruche kenyane

Le Rucher Pentu ESQUIEZE-SERE Esquièze-Sère Hautes-Pyrénées

Gratuit

Début : 2025-09-08 17:30:00

fin : 2025-09-29 18:30:00

2025-09-08

Tous les lundis, retrouvez Florent à partir de 17h30, avec ses gaufrettes au miel, lors d’un échange privilégié puis ouverture d’une ruche kenyane à 18h.

Stationnement sur le parking de La Carde, accès à pied sur 50m. .

Le Rucher Pentu ESQUIEZE-SERE Esquièze-Sère 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 68 76 76 50

English :

Every Monday, meet Florent from 5:30pm, with his honey wafers, for a privileged exchange, followed by the opening of a Kenyan beehive at 6pm.

German :

Jeden Montag treffen Sie Florent ab 17:30 Uhr mit seinen Honigwaffeln bei einem privilegierten Austausch und öffnen anschließend um 18:00 Uhr einen kenianischen Bienenstock.

Italiano :

Ogni lunedì dalle 17.30, incontrate Florent e le sue cialde di miele per una chiacchierata speciale, seguita dall’apertura di un alveare keniota alle 18.00.

Espanol :

Todos los lunes a partir de las 17.30 h, conozca a Florent y sus barquillos de miel para una charla especial, seguida de la inauguración de una colmena keniana a las 18 h.

