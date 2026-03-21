Découverte du monde des abeilles et ouverture d’une ruche kenyane Le Rucher Pentu Esquièze-Sère

Découverte du monde des abeilles et ouverture d’une ruche kenyane

Le Rucher Pentu ESQUIEZE-SERE Esquièze-Sère Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 17:30:00

fin : 2026-08-24 18:30:00

Date(s) :

2026-07-06

Tous les lundis, retrouvez Florent à partir de 17h30, avec ses gaufrettes au miel, lors d’un échange privilégié puis ouverture d’une ruche kenyane à 18h.

Stationnement sur le parking de La Carde, accès à pied sur 50m. .

Le Rucher Pentu ESQUIEZE-SERE Esquièze-Sère 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 68 76 76 50

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English :

Every Monday, meet Florent from 5:30pm, with his honey wafers, for a privileged exchange, followed by the opening of a Kenyan beehive at 6pm.

L’événement Découverte du monde des abeilles et ouverture d’une ruche kenyane Esquièze-Sère a été mis à jour le 2026-03-21 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65