Découverte du monde des abeilles, Ferme pédagogique Les Prairies de la Chevrie La Basse Chevrie 35500 Balazé, Balazé

Informations pratiques

Découverte du monde des abeilles 3 – 10 octobre Ferme pédagogique Les Prairies de la Chevrie La Basse Chevrie 35500 Balazé Ille-et-Vilaine

Inscription obligatoire : 15€ le duo parent/enfant 7€/ personne supplémentaire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-10T14:30:00+02:00 – 2026-10-10T17:00:00+02:00

Partez à la rencontre du monde fascinant des abeilles !

ATELIER parent/enfant

Au cours de cet atelier, petits et grands découvriront la vie incroyable d’une ruche : qui est la reine ? Comment les abeilles fabriquent-elles le miel ? Quels sont les différents métiers au sein de la colonie ? Et pourquoi ces précieuses pollinisatrices sont-elles indispensables à la nature ?

Après cette immersion au cœur de la ruche, place à la gourmandise avec un petit atelier cuisine autour du miel. Chacun réalisera une recette simple et savoureuse avant de la déguster.

L’après-midi se poursuivra par une visite de la ferme, à la rencontre des animaux .

Un moment convivial pour observer, comprendre, créer… et savourer la nature !

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Découverte de la vie de la ruche et de l’abeille Abeilles Ruches

Saudrais Sabrina