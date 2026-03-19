DÉCOUVERTE DU MONDE DES ABEILLES TIERS-LIEU CULTUREL LE MOULIN Roques

DÉCOUVERTE DU MONDE DES ABEILLES

TIERS-LIEU CULTUREL LE MOULIN 14 Avenue de la Gare Roques Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Visite des ruches au bord du lac Lamartine et découverte du métier d’apiculteur.

Dans le cadre de Rendez-vous aux jardins, en partenariat avec l’association Le Potager Roquois. Avec l’association Roques ta Ruche. .

TIERS-LIEU CULTUREL LE MOULIN 14 Avenue de la Gare Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 20 41 10 accueil-culture@mairie-roques.fr

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English :

Visit the beehives on the banks of Lake Lamartine and learn about the beekeeping profession.

L’événement DÉCOUVERTE DU MONDE DES ABEILLES Roques a été mis à jour le 2026-03-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE