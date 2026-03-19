DÉCOUVERTE DU MONDE DES ABEILLES TIERS-LIEU CULTUREL LE MOULIN Roques
DÉCOUVERTE DU MONDE DES ABEILLES TIERS-LIEU CULTUREL LE MOULIN Roques samedi 6 juin 2026.
DÉCOUVERTE DU MONDE DES ABEILLES
TIERS-LIEU CULTUREL LE MOULIN 14 Avenue de la Gare Roques Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:30:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Visite des ruches au bord du lac Lamartine et découverte du métier d’apiculteur.
Dans le cadre de Rendez-vous aux jardins, en partenariat avec l’association Le Potager Roquois. Avec l’association Roques ta Ruche. .
TIERS-LIEU CULTUREL LE MOULIN 14 Avenue de la Gare Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 20 41 10 accueil-culture@mairie-roques.fr
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English :
Visit the beehives on the banks of Lake Lamartine and learn about the beekeeping profession.
L’événement DÉCOUVERTE DU MONDE DES ABEILLES Roques a été mis à jour le 2026-03-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE