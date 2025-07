Découverte du monde fascinant des abeilles Parking devant le camping de la Guerinière Carolles

Découverte du monde fascinant des abeilles

Parking devant le camping de la Guerinière 6 Rue des Jaunets Carolles

Visitez le rucher de Carolles composé de ruches anciennes et modernes. Vous pourrez goûter le miel directement sur les cadres, découvrir la vie de la colonie, et de vivre de façon ludique la vie d’apiculteur.

Je vous fournis la tenue de l’apiculteur mais vous devez prévoir des bottes, un pantalon ample et épais avec une veste polaire (enfants et parents).

Possible tous les jours sur rendez-vous.

Rendez-vous sur le parking devant le camping de la Guérinière, 6 rue des Jaunets à Carolles

horaires 14h à 16h et 16h à 18h

Parking devant le camping de la Guerinière 6 Rue des Jaunets Carolles 50740 Manche Normandie +33 6 84 78 59 62 jackylebon@orange.fr

English : Découverte du monde fascinant des abeilles

Visit the Carolles apiary, which features both ancient and modern hives. You can taste the honey directly from the frames, discover the life of the colony, and experience the life of a beekeeper in a playful way.

I’ll provide the beekeeper’s outfit, but you’ll need to bring your own boots, loose-fitting pants and a fleece jacket (children and parents).

Possible every day by appointment.

Meet at the parking lot in front of the Guérinière campsite, 6 rue des Jaunets, Carolles

times: 2pm to 4pm and 4pm to 6pm

German :

Besuchen Sie den Bienenstock in Carolles, der aus alten und modernen Bienenstöcken besteht. Sie können den Honig direkt von den Zargen probieren, das Leben des Bienenvolks kennenlernen und auf spielerische Weise das Leben eines Imkers erleben.

Ich stelle Ihnen die Imkerkleidung zur Verfügung, aber Sie sollten Stiefel, eine weite, dicke Hose und eine Fleecejacke (Kinder und Eltern) mitbringen.

Jeden Tag nach Absprache möglich.

Treffpunkt: Parkplatz vor dem Campingplatz La Guérinière, 6 rue des Jaunets in Carolles

uhrzeiten: 14:00 bis 16:00 Uhr und 16:00 bis 18:00 Uhr

Italiano :

Visitate l’apiario di Carolles, composto da arnie vecchie e nuove. Potrete assaggiare il miele direttamente dai favi, scoprire la vita della colonia e sperimentare in modo divertente la vita di un apicoltore.

Vi fornirò l’abbigliamento da apicoltore, ma dovrete portare con voi stivali, pantaloni larghi e spessi e una giacca di pile (per bambini e genitori).

Disponibile tutti i giorni su appuntamento.

Appuntamento al parcheggio di fronte al campeggio Guérinière, 6 rue des Jaunets a Carolles

orari: dalle 14.00 alle 16.00 e dalle 16.00 alle 18.00

Espanol :

Visite el colmenar Carolles, formado por colmenas antiguas y nuevas. Podrá degustar la miel directamente de los cuadros, conocer la vida de la colonia y experimentar de forma divertida la vida de un apicultor.

Le proporcionaré el atuendo de apicultor, pero tendrá que traer botas, pantalones sueltos y gruesos y un forro polar (para niños y padres).

Disponible todos los días con cita previa.

Cita en el aparcamiento del camping de la Guérinière, 6 rue des Jaunets, en Carolles

horario: de 14:00 a 16:00 y de 16:00 a 18:00

