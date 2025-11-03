Découverte du monde Francis Hallé au Costa Rica de Pierre-Marie Hubert Cinéma Eden 3 Ancenis-Saint-Géréon

Découverte du monde Francis Hallé au Costa Rica de Pierre-Marie Hubert Cinéma Eden 3

Posez un regard différent sur le monde et l’environnement et prenez le temps de la rencontre grâce aux séances découvertes du monde au cinéma Eden 3.

Le Costa Rica fait figure de modèle écologique en protégeant au plus haut point son environnement grâce à de nombreux parcs nationaux répartis sur un quart de son territoire. La remarquable biodiversité qui s’y épanouit va attirer un jeune français, Mathieu Griffon. Passionné de nature et employé dans un centre de sauvegarde d’une espèce de perroquets, il apprend à grimper aux arbres et s’intéresse à la botanique. .

