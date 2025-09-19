Découverte du Moulin à Paroles Moulin à paroles Ally

Le Moulin à Paroles – Une immersion sonore au cœur du passé

Également connu sous le nom de Moulin de la Maison Blanche, ce moulin du XIXe siècle vous invite à un voyage sensoriel unique. À ses pieds, laissez-vous séduire par une vue imprenable sur la vallée.

Placez-vous devant sa porte et remontez le temps grâce aux enregistrements sonores : bruits authentiques de moulin à vent et récits vivants des anciens meuniers. Une expérience visuelle et auditive unique.

