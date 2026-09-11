Découverte du moulin à vent de la Providence, parc de Penn Avel, Le Croisic
dimanche 20 septembre 2026 · parc de Penn Avel · Le Croisic
Informations pratiques
Découverte du moulin à vent de la Providence Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 parc de Penn Avel Loire-Atlantique
participation libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Venez découvrir le dernier moulin à vent du Croisic restauré par l’association « les amis du Croisic » et qui vient de retrouver ses ailes !
parc de Penn Avel avenue des Moulins le croisic Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire
Venez découvrir le dernier moulin à vent du Croisic restauré par l’association « les amis du Croisic » et qui vient de retrouver ses ailes !
photo Amis du Croisic
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