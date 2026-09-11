Découverte du moulin à vent de la Providence, parc de Penn Avel, Le Croisic

Informations pratiques

Découverte du moulin à vent de la Providence Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 parc de Penn Avel Loire-Atlantique

participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez découvrir le dernier moulin à vent du Croisic restauré par l’association « les amis du Croisic » et qui vient de retrouver ses ailes !

parc de Penn Avel avenue des Moulins le croisic Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Venez découvrir le dernier moulin à vent du Croisic restauré par l’association « les amis du Croisic » et qui vient de retrouver ses ailes !

photo Amis du Croisic