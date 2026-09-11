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AGENDA · Le Croisic

Découverte du moulin à vent de la Providence, parc de Penn Avel, Le Croisic

dimanche 20 septembre 2026 · parc de Penn Avel · Le Croisic

Découverte du moulin à vent de la Providence, parc de Penn Avel, Le Croisic

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
parc de Penn Avel
Adresse
avenue des Moulins le croisic
Ville
44490 Le Croisic
Département
Loire-Atlantique
Tarif
participation libre

Découverte du moulin à vent de la Providence Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 parc de Penn Avel Loire-Atlantique

participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez découvrir le dernier moulin à vent du Croisic restauré par l’association « les amis du Croisic » et qui vient de retrouver ses ailes !

parc de Penn Avel avenue des Moulins le croisic Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire
Venez découvrir le dernier moulin à vent du Croisic restauré par l’association « les amis du Croisic » et qui vient de retrouver ses ailes !

photo Amis du Croisic

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