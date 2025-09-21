Découverte du moulin à vent de la Providence parc de Penn Avel Le Croisic

participation libre

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Venez découvrir le dernier moulin à vent du Croisic restauré par l’association « les amis du Croisic ».

parc de Penn Avel avenue des Moulins, 44490 LE CROISIC Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 28 56 78 50 http://www.lecroisic.fr accès côté maison du patrimoine et salle des sports

photo Amis du Croisic