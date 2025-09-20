Découverte du moulin DARRE LA GLEIZO Moulin DARRE LA GLEIZO Carla-Bayle
Découverte du moulin DARRE LA GLEIZO Moulin DARRE LA GLEIZO Carla-Bayle samedi 20 septembre 2025.
Ariège
Découverte du moulin DARRE LA GLEIZO Moulin DARRE LA GLEIZO 256 chemin des moulins Carla-Bayle Ariège
Début : Samedi 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-20
JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE.
Exposition d’aquarelles GEOFF DICKSON, Animation enfants « S’il vous plait… dessine-moi un moulin ! »
Invitation à un rallye pédestre découverte du moulin au village du Carla-Bayle.
Moulin DARRE LA GLEIZO 256 chemin des moulins
Carla-Bayle 09130 Ariège Occitanie
English :
EUROPEAN HERITAGE DAYS.
GEOFF DICKSON watercolor exhibition, Children’s animation « Please… draw me a mill! »
Invitation to a walking rally to discover the mill in the village of Carla-Bayle.
German :
EUROPÄISCHE TAGE DES KULTURERBES.
Ausstellung von Aquarellen GEOFF DICKSON, Kinderanimation « Bitte… zeichne mir eine Mühle! »
Einladung zu einer Fußrallye zur Entdeckung der Mühle im Dorf Carla-Bayle.
Italiano :
GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO.
Mostra di acquerelli di GEOFF DICKSON, attività per bambini « Per favore… disegnami un mulino!
Invito a una passeggiata alla scoperta del mulino del villaggio di Carla-Bayle.
Espanol :
JORNADAS EUROPEAS DEL PATRIMONIO.
Exposición de acuarelas de GEOFF DICKSON, Actividad infantil « Por favor… ¡dibújame un molino!
Invitación a un rally a pie para descubrir el molino del pueblo de Carla-Bayle.
