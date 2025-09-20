Découverte du moulin DARRE LA GLEIZO Moulin DARRE LA GLEIZO Carla-Bayle

Découverte du moulin DARRE LA GLEIZO Moulin DARRE LA GLEIZO Carla-Bayle samedi 20 septembre 2025.

Ariège

Découverte du moulin DARRE LA GLEIZO Moulin DARRE LA GLEIZO 256 chemin des moulins Carla-Bayle Ariège

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE.

Exposition d’aquarelles GEOFF DICKSON, Animation enfants « S’il vous plait… dessine-moi un moulin ! »

Invitation à un rallye pédestre découverte du moulin au village du Carla-Bayle.

.

Moulin DARRE LA GLEIZO 256 chemin des moulins

Carla-Bayle 09130 Ariège Occitanie

English :

EUROPEAN HERITAGE DAYS.

GEOFF DICKSON watercolor exhibition, Children’s animation « Please… draw me a mill! »

Invitation to a walking rally to discover the mill in the village of Carla-Bayle.

German :

EUROPÄISCHE TAGE DES KULTURERBES.

Ausstellung von Aquarellen GEOFF DICKSON, Kinderanimation « Bitte… zeichne mir eine Mühle! »

Einladung zu einer Fußrallye zur Entdeckung der Mühle im Dorf Carla-Bayle.

Italiano :

GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO.

Mostra di acquerelli di GEOFF DICKSON, attività per bambini « Per favore… disegnami un mulino!

Invito a una passeggiata alla scoperta del mulino del villaggio di Carla-Bayle.

Espanol :

JORNADAS EUROPEAS DEL PATRIMONIO.

Exposición de acuarelas de GEOFF DICKSON, Actividad infantil « Por favor… ¡dibújame un molino!

Invitación a un rally a pie para descubrir el molino del pueblo de Carla-Bayle.

L’événement Découverte du moulin DARRE LA GLEIZO Carla-Bayle a été mis à jour le 2025-06-23 par Office de Tourisme des Vallées de l’Arize et de la Lèze