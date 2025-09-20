Découverte du moulin de la Gouaougue JEP 2025 Moulin de la Gouaougue Larbey

samedi 20 septembre 2025.

Découverte du moulin de la Gouaougue JEP 2025

Moulin de la Gouaougue
1704 route du moulin
Larbey
Landes

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Le moulin fortifié de la Gouaougue, ouvrage du XIIe siècle, ancien moulin des seigneurs de Poyaler. Magnifique construction en pierres d’appareil, unique dans son genre, avec son moulin à eau, sa minoterie, son four, tout refonctionne grâce au travail et l’énergie des propriétaires passionnés

Moulin de la Gouaougue 1704 route du moulin Larbey 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 63 00 41

English : Découverte du moulin de la Gouaougue JEP 2025

The fortified Gouaougue mill, a 12th-century structure, was once the mill of the Lords of Poyaler. Magnificent stone construction, unique of its kind, with its water mill, flour mill and oven, all working again thanks to the hard work and energy of the passionate owners

German : Découverte du moulin de la Gouaougue JEP 2025

Die befestigte Mühle von Gouaougue, ein Bauwerk aus dem 12. Jahrhundert, war einst die Mühle der Herren von Poyaler. Wunderschönes Bauwerk aus Naturstein, einzigartig in seiner Art, mit seiner Wassermühle, seiner Mühle, seinem Ofen, alles funktioniert dank der Arbeit und Energie der passionierten Besitzer wieder

Italiano :

Il mulino fortificato di La Gouaougue, una struttura del XII secolo, era un tempo il mulino dei signori di Poyaler. Questo magnifico edificio in pietra, unico nel suo genere, con il suo mulino ad acqua, il mulino a farina e il forno, è ora di nuovo in funzione grazie al duro lavoro e all’energia dei suoi appassionati proprietari

Espanol : Découverte du moulin de la Gouaougue JEP 2025

El molino fortificado de La Gouaougue, una construcción del siglo XII, fue en su día el molino de los señores de Poyaler. Este magnífico edificio de piedra, único en su género, con su molino de agua, su molino harinero y su horno, vuelve a funcionar gracias al trabajo y la energía de sus apasionados propietarios

