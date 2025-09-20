Découverte du Moulin Panoramique et de sa table d’orientation Moulin Panoramique du plateau d’Ally Ally

Découverte du Moulin Panoramique et de sa table d’orientation Moulin Panoramique du plateau d’Ally Ally samedi 20 septembre 2025.

Découverte du Moulin Panoramique et de sa table d’orientation 20 et 21 septembre Moulin Panoramique du plateau d’Ally Haute-Loire

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Le Moulin Panoramique – Vue imprenable sur la région

Aussi appelé Moulin du Calvaire, ce moulin du XIXe siècle a été restauré et transformé en table d’orientation. Perché en hauteur, il offre un panorama exceptionnel à 360° sur les paysages environnants.

Des jumelles peuvent être prêtées sur place pour profiter pleinement de la vue.

Moulin Panoramique du plateau d’Ally 43380 Ally Ally 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 06 51 54 43 69 http://www.surleplateaudally.com https://www.facebook.com/profile.php?id=100092328171542;https://www.instagram.com/surleplateaudally/ Le Moulin Panoramique – Vue imprenable sur la région

Aussi appelé Moulin du Calvaire, ce moulin du XIXe siècle a été restauré et transformé en table d’orientation. Perché en hauteur, il offre un panorama exceptionnel à 360° sur les paysages environnants. Des jumelles peuvent être prêtées sur place pour profiter pleinement de la vue.

Le Moulin Panoramique – Vue imprenable sur la région

© Association Action Ally 2000