DÉCOUVERTE DU MUSÉE DE L’ETANG ROUGE – ATELIER TORCHIS Route de Franche-Comté Seurre

Informations pratiques

Seurre

DÉCOUVERTE DU MUSÉE DE L’ETANG ROUGE – ATELIER TORCHIS

Route de Franche-Comté Musée de Plein air de l’Etang Rouge Seurre Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-19 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez l’histoire du Val de Saône avec une visite commentée du musée de plein air de l’Etang Rouge, suivi d’une initiation à l’art du torchis. Plongez dans l’architecture traditionnelle du Val de Saône via une activité participative et conviviale pour petits et grands. .

Route de Franche-Comté Musée de Plein air de l’Etang Rouge Seurre 21250 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 37 15 70 service.tourisme@rivesdesaone.fr

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English : DÉCOUVERTE DU MUSÉE DE L’ETANG ROUGE – ATELIER TORCHIS

L’événement DÉCOUVERTE DU MUSÉE DE L’ETANG ROUGE – ATELIER TORCHIS Seurre a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Rives de Saône