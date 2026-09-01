DÉCOUVERTE DU MUSÉE DE L’ETANG ROUGE – ATELIER TORCHIS Route de Franche-Comté Seurre
samedi 19 septembre 2026 · Route de Franche-Comté · Seurre
Informations pratiques
Seurre
DÉCOUVERTE DU MUSÉE DE L’ETANG ROUGE – ATELIER TORCHIS
Route de Franche-Comté Musée de Plein air de l’Etang Rouge Seurre Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-19 16:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Découvrez l’histoire du Val de Saône avec une visite commentée du musée de plein air de l’Etang Rouge, suivi d’une initiation à l’art du torchis. Plongez dans l’architecture traditionnelle du Val de Saône via une activité participative et conviviale pour petits et grands. .
Route de Franche-Comté Musée de Plein air de l’Etang Rouge Seurre 21250 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 37 15 70 service.tourisme@rivesdesaone.fr
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English : DÉCOUVERTE DU MUSÉE DE L’ETANG ROUGE – ATELIER TORCHIS
L’événement DÉCOUVERTE DU MUSÉE DE L’ETANG ROUGE – ATELIER TORCHIS Seurre a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Rives de Saône
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