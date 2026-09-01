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DÉCOUVERTE DU MUSÉE DE L’ETANG ROUGE – ATELIER TORCHIS Route de Franche-Comté Seurre

samedi 19 septembre 2026 · Route de Franche-Comté · Seurre

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Route de Franche-Comté
Adresse
Musée de Plein air de l'Etang Rouge
Ville
21250 Seurre
Département
Côte-d'Or
Tarif
Gratuit Gratuit

Seurre

DÉCOUVERTE DU MUSÉE DE L’ETANG ROUGE – ATELIER TORCHIS

Route de Franche-Comté Musée de Plein air de l’Etang Rouge Seurre Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-19 16:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Découvrez l’histoire du Val de Saône avec une visite commentée du musée de plein air de l’Etang Rouge, suivi d’une initiation à l’art du torchis. Plongez dans l’architecture traditionnelle du Val de Saône via une activité participative et conviviale pour petits et grands.   .

Route de Franche-Comté Musée de Plein air de l’Etang Rouge Seurre 21250 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 37 15 70  service.tourisme@rivesdesaone.fr

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English : DÉCOUVERTE DU MUSÉE DE L’ETANG ROUGE – ATELIER TORCHIS

L’événement DÉCOUVERTE DU MUSÉE DE L’ETANG ROUGE – ATELIER TORCHIS Seurre a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Rives de Saône

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