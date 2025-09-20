Découverte du musée de l’Histoire Vivante Musée de l’histoire vivante Montreuil

Dès 7 ans. Plus d’informations sur www.museehistoirevivante.fr et sur les réseaux sociaux.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Le musée de l’Histoire vivante proposera une découverte du lieu, aujourd’hui musée d’histoire ouvrière, autrefois maison bourgeoise ainsi qu’un atelier artistique sur le thème de la lutte contre les discriminations.

Musée de l’histoire vivante 31 Boulevard Théophile Sueur, 93100 Montreuil, France Montreuil 93100 Montreau – Le Morillon Seine-Saint-Denis Île-de-France 0148543244 https://www.museehistoirevivante.fr Présenter l’histoire des révolutions, expressions du mouvement ouvrier était au centre des préoccupations des fondateurs du musée. Les collections, bien qu’elles dépassent ce cadre, se sont constituées dans cette optique, faisant de ce thème l’axe central du musée et définissant son objet. Les collections, des sans-culottes de 1789 aux ouvriers de 1970, offrent un large panorama du mouvement ouvrier dans son quotidien comme dans ses revendications. Pour autant, elles peuvent être croisées avec les collections historiques pour avoir une vision globale des fonds. Fonds d’estampes et de gravures de la Révolution française, de l’Empire, Guerre de 1870, de la Commune de Paris 1871. Manuscrits de Jean Jaurès. Manuscrits de Louise Michel. Croquis de guerre de Steinlen. Fonds Résistance. Journaux de Prisons. Archives du parti communiste français. Métro ligne 9 Mairie de Montreuil + bus 122 arrêt parc Montreau. RER A Val de Fontenay + bus 122 ou 301 arrêt parc Montreau.

