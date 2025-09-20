Découverte du Musée du Niel Musée du Niel Hyères

Découverte du Musée du Niel 20 et 21 septembre Musée du Niel Var

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Le Musée du Niel et son exposition Dubuffet et les magiciens- Expressions singulières 1945-2000 seront exceptionnellement accessibles gratuitement pendant deux jours. Une visite commentée du site architectural par Jean- Marie Pouliquen de l’agence VIalla-Pouliquen sera proposée aux visiteurs le samedi à 11heures.

Musée du Niel Port du niel 83400 Hyères Hyères 83400 Giens Var Provence-Alpes-Côte d'Azur Dédié à la peinture du XXe siècle, le Musée du Niel est un lieu exclusif où l'art s'appréhende dans un espace intérieur intimiste au cœur d'un écrin naturel exceptionnel.

Au Port du Niel, sur la presqu’île de Giens à Hyères (Var), le Musée du Niel s’est établi en 2023 dans une villa des années 60 entièrement réhabilitée et dont les terrasses et le jardin paysagé dominent la mer. Parking public gratuit 140 places sous le village de Giens, ou Bus N°67 depuis Hyères centre jusqu’au village de Giens puis 15min à pied

