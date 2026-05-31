Découverte du musée Lucien Roy, Musée Lucien Roy, Beure
Découverte du musée Lucien Roy, Musée Lucien Roy, Beure samedi 19 septembre 2026.
Découverte du musée Lucien Roy 19 et 20 septembre Musée Lucien Roy Doubs
Tarif : 3 € / 1 € pour les enfants de 6 à 16 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Le musée retrace les conflits depuis le XIXe siècle jusqu’à la 1re guerre du Golf : uniformes, armes, documents écrits sont exposés dans douze salles. Venez découvrir ce musée grâce à des visites commentées.
Musée Lucien Roy 70 rue de Besançon, 25720 Beure Beure 25720 Doubs Bourgogne-Franche-Comté http://www.museelucienroy.fr Le musée retrace les conflits depuis le XIXe siècle jusqu’à la 1re guerre du Golf : uniformes, armes, documents écrits sont exposés dans douze salles. parkings dans le village.
Journée du Patrimoine
© Les Amis du Musée Lucien Roy