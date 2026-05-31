Découverte du musée Lucien Roy, Musée Lucien Roy, Beure

Découverte du musée Lucien Roy 19 et 20 septembre Musée Lucien Roy Doubs

Tarif : 3 € / 1 € pour les enfants de 6 à 16 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Le musée retrace les conflits depuis le XIXe siècle jusqu’à la 1re guerre du Golf : uniformes, armes, documents écrits sont exposés dans douze salles. Venez découvrir ce musée grâce à des visites commentées.

Musée Lucien Roy 70 rue de Besançon, 25720 Beure Beure 25720 Doubs Bourgogne-Franche-Comté http://www.museelucienroy.fr Le musée retrace les conflits depuis le XIXe siècle jusqu’à la 1re guerre du Golf : uniformes, armes, documents écrits sont exposés dans douze salles. parkings dans le village.

Journée du Patrimoine

© Les Amis du Musée Lucien Roy