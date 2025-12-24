Découverte du musée Mercredi des tout petits, Pontarlier

Découverte du musée Mercredi des tout petits

2026-01-14 10:30:00

2026-01-14 11:30:00

2026-01-14

Accompagnés de la vache Pâquerette, les enfants partent à la recherche de Robert le fermier. Ils seront aidés dans leur quête par tous les animaux du Musée et auront ainsi l’occasion par cette aventure, de découvrir les peintures de l’École comtoise. Tous leurs sens seront en éveil !

Pour les enfants de 0 à 6 ans, accompagnés d’un adulte (un par enfant).

Durée 30 à 40 min.

Réservation par téléphone ou par mail. Nombre de places limitées.

Musée de Pontarlier Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 82 16 musee@ville-pontarlier.com

