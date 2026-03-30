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Découverte du Netball et chasse aux oeufs Gymnase Pierre Moreau Cussac

Découverte du Netball et chasse aux oeufs Gymnase Pierre Moreau Cussac

Découverte du Netball et chasse aux oeufs Gymnase Pierre Moreau Cussac dimanche 12 avril 2026.

Lieu : Gymnase Pierre Moreau

Adresse : 7 Rue du 8 Mai 1945

Ville : 87150 Cussac

Département : Haute-Vienne

Début : dimanche 12 avril 2026

Fin : dimanche 12 avril 2026

Tarif : Gratuit

Découverte du Netball et chasse aux oeufs

Gymnase Pierre Moreau 7 Rue du 8 Mai 1945 Cussac Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12

Date(s) :
2026-04-12

Venez passer un moment conviviale en famille !
Au programme pour les enfants chasse aux oeufs de Pâques, maquillage, jeux et activités amusantes.
Au programme pour les adultes démonstration initiation au netball, séances de réflexologie gratuites, tombola.   .

Gymnase Pierre Moreau 7 Rue du 8 Mai 1945 Cussac 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine   cussacnetball@gmail.com

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English : Découverte du Netball et chasse aux oeufs

L’événement Découverte du Netball et chasse aux oeufs Cussac a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Ouest Limousin