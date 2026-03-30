Découverte du Netball et chasse aux oeufs Gymnase Pierre Moreau Cussac

Découverte du Netball et chasse aux oeufs

Gymnase Pierre Moreau 7 Rue du 8 Mai 1945 Cussac Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Venez passer un moment conviviale en famille !

Au programme pour les enfants chasse aux oeufs de Pâques, maquillage, jeux et activités amusantes.

Au programme pour les adultes démonstration initiation au netball, séances de réflexologie gratuites, tombola. .

Gymnase Pierre Moreau 7 Rue du 8 Mai 1945 Cussac 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine cussacnetball@gmail.com

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English : Découverte du Netball et chasse aux oeufs

L’événement Découverte du Netball et chasse aux oeufs Cussac a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Ouest Limousin