Découverte du Netball et chasse aux oeufs Gymnase Pierre Moreau Cussac
Découverte du Netball et chasse aux oeufs Gymnase Pierre Moreau Cussac dimanche 12 avril 2026.
Découverte du Netball et chasse aux oeufs
Gymnase Pierre Moreau 7 Rue du 8 Mai 1945 Cussac Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Venez passer un moment conviviale en famille !
Au programme pour les enfants chasse aux oeufs de Pâques, maquillage, jeux et activités amusantes.
Au programme pour les adultes démonstration initiation au netball, séances de réflexologie gratuites, tombola. .
Gymnase Pierre Moreau 7 Rue du 8 Mai 1945 Cussac 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine cussacnetball@gmail.com
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English : Découverte du Netball et chasse aux oeufs
L’événement Découverte du Netball et chasse aux oeufs Cussac a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Ouest Limousin