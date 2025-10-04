Découverte du nouvel espace « Numéri’Val’ » Médiathèque De Pluduno Pluduno

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T12:00:00

Fin : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T12:00:00

Dans le cadre de l’événement national « Biblis en Folie », venez découvrir notre tout nouvel espace « Numéri’Val’ » !

Plongez dans un univers dédié au numérique et à la lecture : consoles de jeux pour des parties endiablées, tablettes pour explorer des applications ludiques et créatives, casques de réalité virtuelle pour vivre des expériences immersives inédites… et un espace de lecture Bookinou pour les plus jeunes, où les histoires prennent vie à travers des livres audio interactifs.

Un lieu pensé pour petits et grands, où apprentissage, jeu et découverte se rencontrent !

Médiathèque De Pluduno 8 place Abbé Oleron 22130 Pluduno Pluduno 22130 Pluduno Côtes d’Armor Bretagne 0221610015 https://lirici.dinan-agglomeration.fr/pluduno

