Découverte du Padel Vichy Vitalité Sporting Vichy Bellerive Bellerive-sur-Allier

Découverte du Padel Vichy Vitalité

Sporting Vichy Bellerive 2 bis avenue de la République Bellerive-sur-Allier Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-20 10:00:00

fin : 2026-01-20 11:00:00

Date(s) :

2026-01-20

Dans le cadre du programme Vichy Vitalité, le Sporting Vichy Bellerive Tennis propose des séances gratuites de découverte du Padel.

Prévoir tenue de sport avec basket (running interdit)

Renseignement et inscriptions par téléphone

.

Sporting Vichy Bellerive 2 bis avenue de la République Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 47 13 52 17

English :

As part of the Vichy Vitality program, Sporting Vichy Bellerive Tennis is offering free Padel discovery sessions.

Please bring sportswear and sneakers (no running allowed)

Information and registration by telephone

L’événement Découverte du Padel Vichy Vitalité Bellerive-sur-Allier a été mis à jour le 2026-01-12 par Vichy Destinations