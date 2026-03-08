Découverte du Padel Vichy Vitalité Sporting Vichy Bellerive Tennis Padel Bellerive-sur-Allier

Découverte du Padel Vichy Vitalité

Sporting Vichy Bellerive Tennis Padel 2 bis avenue de la République Bellerive-sur-Allier Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 10:00:00

fin : 2026-05-12 11:00:00

Date(s) :

2026-04-07 2026-05-12 2026-06-09

Dans le cadre du programme Vichy Vitalité, Sporting Vichy Bellerive Tennis propose des séances gratuites de découverte du Padel.

Renseignements et inscription par téléphone.

.

Sporting Vichy Bellerive Tennis Padel 2 bis avenue de la République Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 47 13 52 17

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the Vichy Vitality program, Sporting Vichy Bellerive Tennis is offering free discovery sessions: Padel.

Information and registration by telephone.

L’événement Découverte du Padel Vichy Vitalité Bellerive-sur-Allier a été mis à jour le 2026-03-08 par Vichy Destinations