Découverte du pain au levain

L’Auberdière. Arcisses Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-22 10:00:00

fin : 2026-07-22 16:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Accueillir sur un lieu riche d’un fournil et d’une ferme de maraîchage

Accueillir sur un lieu riche d’un fournil et d’une ferme de maraîchage, venez vous essayez à mettre les mains dans le pétrin les étapes de confection du pain, les bienfaits du levain, la découverte des céréales et du fonctionnement d’un fournil avec un four à bois…et la fin de la journée, repartez avec votre pain !

Au cours de l’après-midi, une visite de la ferme des Maraîchers de l’Auberdière permettra aussi de découvrir toutes les richesses de ce lieu.

Prévoir pique-nique.

âge minimum 12 ans.

Réservation jusqu’à 12h30 la veille. .

L’Auberdière. Arcisses 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 33 25 70 10

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English :

Welcoming visitors to a site with a bakery and market-gardening farm

L’événement Découverte du pain au levain Arcisses a été mis à jour le 2026-03-18 par PNR PERCHE