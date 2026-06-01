Découverte du parc de la Villa Trecci, Parco Villa Trecci, Montepulciano

Découverte du parc de la Villa Trecci Dimanche 7 juin, 10h00, 15h00 Parco Villa Trecci Siena

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

Une promenade libre, une occasion parfaite pour découvrir les zones du parc Villa Trecci, découvrir des plantes rares, respirer des parfums méditerranéens et profiter de la tranquillité du paysage toscan.

Parco Villa Trecci Via San Bartolomeo 22, 53045 Montepulciano, Siena, Toscana Montepulciano 53045 Siena Toscana +39 0578 321 546 https://www.parcovillatrecci.it [{« type »: « link », « value »: « https://calendly.com/parcovillatrecci/visita-guidata-guided-tour-parco-villa-trecci?month=2026-05&date=2026-08-07 »}] Sur la colline entre le Val d’Orcia et le Val di Chiana, entouré par les douces ondulations des vignes, un jardin contemporain bien entretenu, à la fois luxuriant et durable, offre des environnements toujours différents, en dialogue constant avec le paysage environnant.

Une promenade libre, une occasion parfaite pour découvrir les zones du parc Villa Trecci, découvrir des plantes rares, respirer des parfums méditerranéens et profiter de la tranquillité du paysage tos

©Parco Villa Trecci