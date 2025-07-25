DÉCOUVERTE DU PARC DE L’USCLADE LES ARBRES ONT UNE HISTOIRE… Lamalou-les-Bains

Sortie nature Les Arbres ont une histoire…

Sortie proposée par Guy Chauvet, président de l’association botanique et mycologique de l’Hérault

Venez découvrir l’histoire des arbres du parc de l’Usclade. 25 espèces ornent cet espace; parmi les espèce méditerranéennes, d’autres essences ont été intégrées.

Connaissez vous l’histoire du ginko et les légendes autour du Séquoia ou de l’arbre de Judée ?

Gratuit RDV 15h dans le parc, inscription Office de Tourisme Grand Orb Lamalou les Bains 04 67 95 70 91 .

Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie +33 4 67 95 70 91

English :

Nature outing: trees have a history…

Come and discover the history of the trees in the Parc de l’Usclade with Guy Chauvet, President of the Association Botanique et Mycologique de l’Hérault

Free rdv 3pm in the park

German :

Ausflug in die Natur: Die Bäume haben eine Geschichte…

Entdecken Sie die Geschichte der Bäume im Park von Usclade mit Guy Chauvet, dem Vorsitzenden des botanischen und mykologischen Vereins des Hérault

Kostenlos Treffpunkt 15 Uhr im Park

Italiano :

Gita naturalistica: gli alberi hanno una storia…

Venite a scoprire la storia degli alberi del Parc de l’Usclade con Guy Chauvet, presidente dell’Association Botanique et Mycologique de l’Hérault

Gratuito ritrovo alle ore 15.00 nel parco

Espanol :

Paseo por la naturaleza: los árboles tienen historia…

Venga a descubrir la historia de los árboles del Parque de l’Usclade con Guy Chauvet, Presidente de la Asociación Botánica y Micológica del Hérault

Gratuito cita a las 15 h en el parque

