Découverte du parc de Montclair, Domaine de Montclair, 1 route de montclair, Pommiers

Découverte du parc de Montclair Dimanche 7 juin, 09h30 Domaine de Montclair, 1 route de montclair Rhône

5€/ personne – gratuit <12 ans Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-06-07T09:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00 Fin : 2026-06-07T09:30:00+02:00 - 2026-06-07T18:00:00+02:00

Quand on est sur la crête, la vue, c’est inévitable!

Nous proposons une découverte du parc et de ses recoins à travers un parcours parsemé de surprises.

Pour petits et grands, amateurs de jardins et amoureux des décors romantiques.

Domaine de Montclair, 1 route de montclair 69480 Pommiers, Auvergne-Rhône-Alpes Pommiers 69480 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 06 87 32 44 55 http://lesjardinsdemontclair.fr Le domaine de Montclair, au cœur des Pierres Dorées en Beaujolais, est une bâtisse d’époque romantique entourée de ses dépendances (ancien cuvage, orangerie) et de son parc. Celui-ci se répartit entre vignes, prairies, bois, verger, jardin de curé, jardins d’ornement et ancien potager. Sa serre, tout juste restaurée, est un magnifique témoignage de l’intérêt du XIXème siècle pour les jardins.

Avec ses vues panoramiques sur les deux versants de la crête, la première sur l’est et les sommets alpins par temps dégagé et la seconde sur les vallonnements bucoliques du Beaujolais et les lumières du couchant, Montclair est un petit coin de paradis qui invite à la promenade. Accès par la route, parking en face du domaine.

Quand on est sur la crête, la vue, c’est inévitable!

©olivier mulsant