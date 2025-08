Découverte du parc des Montys Les Montys Haute-Goulaine

Les Montys 35 impasse des Montys Haute-Goulaine Loire-Atlantique

Tarif : – – 2 EUR

Début : 2025-08-10 10:00:00

fin : 2025-08-15 18:00:00

2025-08-10

Ouverture du parc au public, du dimanche au vendredi. Parcours fléché

Visite libre du parc, de la chapelle, de la fabrique, de la vieille tour… |

Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 18h. Fermé le samedi.|

(2€/pers-gratuit pour les moins de 12 ans)| .

Les Montys 35 impasse des Montys Haute-Goulaine 44115 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 03 58 95 info@demeure-lesmontys.com

English :

The park is open to the public from Sunday to Friday. Signposted route

German :

Der Park ist von Sonntag bis Freitag für die Öffentlichkeit geöffnet. Ausgeschilderte Strecke

Italiano :

Il parco è aperto al pubblico dalla domenica al venerdì. Percorso segnalato

Espanol :

El parque está abierto al público de domingo a viernes. Ruta señalizada

