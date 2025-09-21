Découverte du patrimoinde de Mésanger Complexe du Phénix à Mésanger Mésanger

Découverte du patrimoinde de Mésanger Complexe du Phénix à Mésanger Mésanger dimanche 21 septembre 2025.

Découverte du patrimoinde de Mésanger Dimanche 21 septembre, 09h00 Complexe du Phénix à Mésanger Loire-Atlantique

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T09:+ – 2025-09-21T12:30:00+

Fin : 2025-09-21T09:+ – 2025-09-21T12:30:00+

Le conseil Municipal Jeune et l’association ACREPAM (Association pour la conservation, la restauration et l’entretien du patrimoine ancien de Mésanger) organisent deux balade dans Mésanger pour redécouvrir son histoire, certains monuments.

Complexe du Phénix à Mésanger 44522 Mésanger Mésanger 44522 Loire-Atlantique Pays de la Loire 0240967522 https://www.mesanger.fr/ Le Conseil Municipal Jeune et l’association ACREPAM (Association pour la conservation, la restauration et l’entretien du patrimoine ancien de Mésanger) organise deux balades le dimanche 21 septembre de 9H à 12H. Nous souhaitons faire redécouvrir Mésanger, son patrimoine et son histoire. Parking sur le lieu de RDV.

Le conseil Municipal Jeune et l’association ACREPAM (Association pour la conservation, la restauration et l’entretien du patrimoine ancien de Mésanger) organisent deux balade dans Mésanger pour son…

Mairie de Mésanger