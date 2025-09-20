Découverte du patrimoine architectural d’un hameau de montagne Office de tourisme de Bernex Bernex

Découverte du patrimoine architectural d'un hameau de montagne Samedi 20 septembre, 10h30 Office de tourisme de Bernex Haute-Savoie

Percer les secrets de l’architecture traditionnelle du hameau de Trossy : sa chapelle, son ancienne école, ses anciennes fermes remaniées pour s’adapter à l’évolution du mode de vie de ses habitants, l’utilisation des matériaux locaux, la pierre et le bois…

Office de tourisme de Bernex 74500 Bernex Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Journées européennes du patrimoine 2025

