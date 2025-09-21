Découverte du patrimoine d’Audes Église Saint-Denis Audes

Découverte du patrimoine d’Audes Église Saint-Denis Audes dimanche 21 septembre 2025.

Découverte du patrimoine d’Audes Dimanche 21 septembre, 14h00 Église Saint-Denis Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

L’association des Amis du Patrimoine d’Audes propose une après-midi découverte du village au départ de l’église Saint-Denis. Sur un circuit de 3,8 kilomètres, partez à la découverte du patrimoine de la commune de Audes, témoignage de la vie d’hier et d’aujourd’hui : église Saint-Denis, maison de vigne, monument aux morts, cadran solaire, bascule…

Église Saint-Denis 03190 Audes Audes 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 06 82 20 48 93

Journées européennes du patrimoine 2025

Ministère de la Culture