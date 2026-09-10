Découverte du patrimoine de la commune du Grand-Fougeray, Tour Duguesclin, Grand-Fougeray

Informations pratiques

Découverte du patrimoine de la commune du Grand-Fougeray 19 et 20 septembre Tour Duguesclin Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Venez découvrir le beau patrimoine de la commune lors de visites guidées gratuites !

Tour Duguesclin Tour Duguesclin 35390 Grand-Fougeray Grand-Fougeray 35390 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 08 40 19 https://www.grand-fougeray.fr/visites-guidees-de-la-tour-duguesclin/ https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00090585 Place forte des Marches de Bretagne, Grand-Fougeray eu un rôle important dans la défense du Duché de Bretagne. Bertrand Du Guesclin, Françoise d’Amboise ou encore Locquet de Grandville ; découvrez ce site à travers les personnages qui ont marqué son histoire et son architecture. parking sur place ; ligne de bus Breizhgo

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