Découverte du patrimoine de la Reconstruction du centre-ville de Donges, Devant l’Hôtel de Ville, Donges

Informations pratiques

Découverte du patrimoine de la Reconstruction du centre-ville de Donges Samedi 19 septembre, 10h30 Devant l’Hôtel de Ville Loire-Atlantique

Limité à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Accompagnés de Catherine Croix, historienne de l’art , venez découvrir le centre-ville de Donges comme vous ne l’avez jamais vu : bâtiments civils, religieux et urbanisme des années 50 dans le contexte de la reconstruction de l’après-guerre.

Devant l’Hôtel de Ville Place Armand Morvan 44480 Donges 44480 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 91 01 31 Accompagnés de Catherine Croix, Historienne de l’Art , venez découvrir le centre-ville de Donges comme vous ne l’avez jamais vu : bâtiment civil religieux et urbanisme de années 50 dans le contexte de la reconstruction de l’après-guerre. Parking, Gare SNCF, réseau de transport en commun

Accompagnés de Catherine Croix, historienne de l’art , venez découvrir le centre-ville de Donges comme vous ne l’avez jamais vu : bâtiments civils, religieux et urbanisme des années 50.

©villededonges