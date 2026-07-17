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Découverte du patrimoine de la Reconstruction du centre-ville de Donges, Devant l’Hôtel de Ville, Donges

samedi 19 septembre 2026 · Devant l'Hôtel de Ville · Donges

Découverte du patrimoine de la Reconstruction du centre-ville de Donges, Devant l’Hôtel de Ville, Donges

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Devant l'Hôtel de Ville
Adresse
Place Armand Morvan 44480
Ville
44480 Donges
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Limité à 25 personnes

Découverte du patrimoine de la Reconstruction du centre-ville de Donges Samedi 19 septembre, 10h30 Devant l’Hôtel de Ville Loire-Atlantique

Limité à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Accompagnés de Catherine Croix, historienne de l’art , venez découvrir le centre-ville de Donges comme vous ne l’avez jamais vu : bâtiments civils, religieux et urbanisme des années 50 dans le contexte de la reconstruction de l’après-guerre.

Devant l’Hôtel de Ville Place Armand Morvan 44480 Donges 44480 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 91 01 31 Accompagnés de Catherine Croix, Historienne de l’Art , venez découvrir le centre-ville de Donges comme vous ne l’avez jamais vu : bâtiment civil religieux et urbanisme de années 50 dans le contexte de la reconstruction de l’après-guerre. Parking, Gare SNCF, réseau de transport en commun
Accompagnés de Catherine Croix, historienne de l’art , venez découvrir le centre-ville de Donges comme vous ne l’avez jamais vu : bâtiments civils, religieux et urbanisme des années 50.

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