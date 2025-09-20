Découverte du patrimoine de l’Hôtel de Ville Mairie Munster

Découverte du patrimoine de l’Hôtel de Ville 20 et 21 septembre Mairie Haut-Rhin

Durée de la visite : 45 min

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Centre politique, siège de la municipalité et cœur de l’administration communale, l’Hôtel de Ville de Munster est également un haut-lieu de culture. Découvrez-le, dans le cadre d’une visite libre.

Des stands de la Société d’Histoire et du Cercle Généalogique seront présents.

Téléchargez le programme des Journées européennes du patrimoine 2025 à Munster ici.

Mairie 1 place du marché, 68140 Munster Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est [{« link »: « https://www.munster.alsace/agenda/journees-europeennes-du-patrimoine-a-munster/ »}] Munster est une charmante commune de la région historique et culturelle d’Alsace, nichée au cœur de la vallée de la Fecht, au sein du massif des Hautes-Vosges. Elle abrite également le siège du parc naturel régional des Ballons des Vosges, offrant un cadre naturel préservé, idéal pour la découverte.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Ville de Munster