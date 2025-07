Découverte du patrimoine de Woippy Église Saint-Etienne Woippy

Découverte du patrimoine de Woippy 20 et 21 septembre Église Saint-Etienne Moselle

Date d’ouverture des réservations : 8 septembre. Il est recommandé de se munir de chaussures de marche. Le lieu de départ pour cette sortie se fera devant l’église de Woippy. Rendez-vous un quart d’heure avant le début de la visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:00:00

Créé à l’initiative de la Société d’histoire de Woippy, en septembre 2000 à l’occasion des Journées du Patrimoine, le sentier historique permet de découvrir l’histoire et le patrimoine ancien de Woippy, à travers six étapes jalonnées de bornes en pierre de Jaumont comportant un historique et une photo ancienne du lieu.

Depuis deux ans, nous avons élargi ce parcours pour faire connaître d’autres lieux, comme le carré militaire du cimetière, où reposent des soldats de la guerre de 1870, dont le général Gibon, décédé des suites de blessures reçues lors de la bataille de Ladonchamps.

Nous vous présenterons aussi, à travers les traces laissées, l’histoire de Woippy, un village de vignerons devenu, au XIXe siècle, la capitale de la fraise lorraine.

Église Saint-Etienne 9 rue de l’Église, 57140 Woippy Woippy 57140 Moselle Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 06 76 28 05 85 »}, {« type »: « email », « value »: « joldoub@gmail.com »}] Il existait, depuis le XIVe siècle, une église située entre Woippy et Lorry-lès-Metz qui menaçait de s’effondrer. En effet, la croix du clocher s’était effondrée, provoquant une brèche dans la toiture. Il fut donc décidé de construire un nouvel édifice au centre de Woippy, à l’initiative de Marie-Rose Marcus (1793–1855), sur un terrain lui appartenant. L’église fut conçue par l’architecte messin Charles Gautiez. Les travaux commencèrent en 1848 et furent achevés en 1850.

© Société d’Histoire de Woippy (archives de la SHW)