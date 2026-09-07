DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE DU PAYS D’AUZON, ECOMUSEE DU PAYS D’AUZON, Auzon

Informations pratiques

DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE DU PAYS D’AUZON 19 et 20 septembre ECOMUSEE DU PAYS D’AUZON Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’Écomusée du Pays d’Auzon vous ouvre ses portes pour une immersion au cœur de l’histoire et de la mémoire de notre territoire.

Installé dans le village médiéval d’Auzon, l’Écomusée rassemble une riche collection d’objets, d’outils et de témoignages qui racontent la vie quotidienne d’autrefois, les métiers et savoir-faire locaux, l’école, l’agriculture, les activités minières et artisanales, mais aussi les traditions et les modes de vie qui ont façonné le Pays d’Auzon.

Au fil de la visite, petits et grands sont invités à découvrir ce patrimoine vivant, à partager les souvenirs d’une époque révolue et à mieux comprendre l’histoire de ce territoire.

Ces Journées du patrimoine sont également l’occasion de rencontrer les bénévoles de l’association, véritables passeurs de mémoire, et de participer aux animations proposées spécialement pour l’occasion.

Une invitation à découvrir, transmettre et faire vivre le patrimoine du Pays d’Auzon.

ECOMUSEE DU PAYS D’AUZON 3, LE PAVE 43390 AUZON Auzon 43390 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0615011813 https://svaasso.wixsite.com/ecomuseepaysdauzon https://www.facebook.com/ecomuseepaysdauzon Au cœur du village médiéval d’Auzon, en Haute-Loire, l’Écomusée du Pays d’Auzon vous invite à découvrir la vie d’autrefois et les savoir-faire qui ont façonné notre territoire. À travers ses différentes salles consacrées à l’école, aux métiers, à l’agriculture, aux mines, à la verrerie, à la mode ou encore à la vie quotidienne, il raconte l’histoire et la mémoire des habitants du Pays d’Auzon.

Lieu de transmission et de partage, l’Écomusée fait également vivre le patrimoine à travers des expositions, des animations, des ateliers et des rencontres tout au long de l’année. Un musée vivant, porté par une équipe de bénévoles, pour découvrir, comprendre et faire vivre les richesses de notre patrimoine local. à 50 m de la Collégiale et à 50 m du parking situé au bas de la Rue le Pavé

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’Écomusée du Pays d’Auzon vous ouvre ses portes pour une immersion au cœur de l’histoire et de la mémoire de notre territoire.

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