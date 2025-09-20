Découverte du patrimoine du quartier Île Seguin – Rives de Seine Pavillon des projets Boulogne-Billancourt

Découverte du patrimoine du quartier Île Seguin – Rives de Seine Pavillon des projets Boulogne-Billancourt samedi 20 septembre 2025.

Découverte du patrimoine du quartier Île Seguin – Rives de Seine Samedi 20 septembre, 14h30 Pavillon des projets Hauts-de-Seine

« Le patrimoine industriel et l’architecture contemporaine »

Suivez la balade avec Martina Moro, historienne de l’architecture et responsable du développement culturel à la SPL Val de Seine Aménagement, pour explorer le quartier Île Seguin – Rives de Seine. Vous découvrirez le riche passé industriel du site, particulièrement marquée par l’histoire des usines Renault-Billancourt, et vous verrez comment les architectes contemporains interprètent les éléments de ce patrimoine dans leurs réalisations.

Pavillon des projets 101 allée Georges-Askinazi 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Rives de Seine Hauts-de-Seine Île-de-France 01 47 61 91 70 https://www.ileseguin-rivesdeseine.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.ileseguin-rivesdeseine.fr/fr/evenements »}] Le pavillon des projets propose de façon ludique, interactive et numérique une exposition de l’opération à travers des îlots thématiques, des maquettes et une fresque historique. Métro ligne 9 arrêt Pont de Sèvres ; Tram 2 arrêt Brimborion

Visite commentée

@Alice Sidoli