Découverte du patrimoine local Château du Thiolent Vergezac

Découverte du patrimoine local 20 et 21 septembre Château du Thiolent Haute-Loire

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Partez à vélo à la découverte du petit patrimoine !

L’Association des Amis du Château du Thiolent vous invite à un itinéraire vélo de 16 km, au départ du Thiolent, à la rencontre des croix de la commune de Vergezac.

Château du Thiolent Château du Thiolent 43320 Vergezac Vergezac 43320 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 08 01 87 https://chateauduthiolent.fr/ Château du Thiolent, parc de 5 hectares crée au début du 18éme siècle. paking privé, fléchage dans le village du Thiolent

Charlotte de Veyrac