Découverte du patrimoine local en images L’agora médiathèque-musée de Rethel Rethel

Découverte du patrimoine local en images Samedi 20 septembre, 10h00 L’agora médiathèque-musée de Rethel Ardennes

Accès libre, exposition présente à l’accueil de la médiathèque.

Du samedi 20 septembre au samedi 29 novembre 2025 inclus.

Cette année, venez profiter de la nouvelle exposition temporaire de l’Agora, mise en place à cette occasion !

Envie de vous promener dans les rues anciennes des communes du Pays rethélois ? De découvrir les bâtiments qui ont existé et qui, parfois, existent encore ? C’est possible ! L’architecture rethéloise vous est racontée à travers des cartes postales des années 1900. De Sévigny-Waleppe en passant par Écly, jusqu’à Juniville, découvrez le patrimoine local en images.

L’agora médiathèque-musée de Rethel Rond point de l’Octroi, 08300 Rethel Rethel 08300 Rethel Ardennes Grand Est 03 24 72 74 85 https://www.paysrethelois.fr/fr/l-agora-mediatheque-musee-1.html Dans un cadre convivial et lumineux, la médiathèque est bien plus qu’un lieu de lecture. La Communauté de communes a souhaité offrir aux habitants de son territoire un véritable espace culturel, où sont régulièrement proposées des actions de médiation autour du livre et de la lecture, des rencontres avec des écrivains, des expositions… Parking à proximité.

