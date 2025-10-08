Découverte du patrimoine mégalithique Pluneret

Pluneret Morbihan

Début : 2025-10-08 14:00:00

fin : 2025-10-08

2025-10-08

Dans le cadre d’Un automne autrement 2025

Visite guidée

À la confluence des deux rias, Pluneret et Le Bono possèdent un patrimoine mégalithique classé aujourd’hui au Patrimoine mondial de l’UNESCO. L’animateur nature de la commune de Pluneret guidera le public au fil de l’eau. Interviendront également Monsieur Alain Brulé, adjoint au patrimoine de Le Bono et l’association Paysages de Mégalithes porteuse du dossier UNESCO.

Point de départ Parking du Jardins des mémoires

Boucle de 5 km.

Sur réservation. .

Pluneret 56400 Morbihan Bretagne +33 6 30 17 43 81

