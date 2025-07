Découverte du patrimoine minier et sidérurgique du bocage et son histoire Visite des Forges de Varenne Dompierre

Forges de Varenne à Champsecret Dompierre Orne

Début : 2025-08-02 15:00:00

fin : 2025-08-02 16:30:00

2025-08-02

Jusqu’à fin septembre, nous proposons des visites guidées régulières et sans réservations des différents sites sidérurgiques et miniers du bocage.

Visite des Forges de Varenne entre Champsecret et St Bomer-les-forges. .

Forges de Varenne à Champsecret Dompierre 61700 Orne Normandie +33 2 33 38 03 25 contact@lesavoiretlefer.fr

