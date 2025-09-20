Découverte du patrimoine religieux et civil d’une petite commune alsacienne Village de Grassendorf Grassendorf

Découverte du patrimoine religieux et civil d’une petite commune alsacienne 20 et 21 septembre Village de Grassendorf European Collectivity of Alsace

Visite guidée durée environ 2 heures.

Au programme de la visite, un rappel de l’histoire du repeuplement du village, une présentation de la plus ancienne maison à colombage du village (1683) et la découverte des extentions d’un corps de ferme au fil des siècles.

L’église et son presbytère (datés du XVIIIème siècle) vous ouvrent leurs portes également.

Grassendorf a été reconstruit par des migrants picards à l'issue de la Guerre de Trente ans. Ils ont permis le développement de la communauté et se sont intégrés parmi la population alsacienne. La commune a été marquée par la construction en colombage deux décennies après leur arrivée et par le renouveau des bâtiments paroissiaux.

