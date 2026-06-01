Découverte du patrimoine rural – Église des Templiers, Église Templière au 1 Place de l’Église 24390 Temple Laguyon, Temple-Laguyon

Découverte du patrimoine rural – Église des Templiers 27 et 28 juin Église Templière au 1 Place de l’Église 24390 Temple Laguyon Dordogne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T16:00:00+02:00 – 2026-06-27T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T16:00:00+02:00 – 2026-06-28T17:00:00+02:00

Le temple Laguyon se signale par un édifice religieux, de bien longue histoire.

Son existence est attestée en 1252, la paroisse est placée sous la protection de Saint-Jean-Baptiste. Elle dépendait primitivement de la commanderie des templiers de Condat, plus exactement des « Hospitaliers » en 1239, (source : M.C. Ravidat « Commanderie

Hospitalière de Condat », Edition du Moulin de St Jean de Côle – 2017), sous le nom de « Domus de Lagueos ». Elle s’intitula « Préceptorat de Lagueo », avant de se transformer en temple Laguyon en 1662.

Des historiens ont écrit : « Les boiseries du choeur s’ornent de peintures fraiches et naïves. Elles se déploient sous un oeil mystérieux et rayonnant du XVIIe siècle. ».

En 1689, une visite épiscopale mentionne : « Du Temple le Sec. Antoine Abriac vicaire Perpétuel ; Sanctuaire voûté en torchis assez mauvais, custode de cuivre, n’y a de soleil ni porte. Dieu n’y a qu’une chasuble ; la maison consiste en une chambre inhabitable ».

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Plongez dans l’univers fascinant des Templiers à travers une visite gratuite dédiée à leur histoire et à leur patrimoine local. Présentation de l’ouvrage « Le Temple Laguyon ». Église Templiers

Commune de Temple Laguyon