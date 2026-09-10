Découverte du patrimoine Saint-Chinianais autour de la chapelle Notre-Dame de Nazareth, Chapelle Notre-Dame de Nazareth, Saint-Chinian

Informations pratiques

Découverte du patrimoine Saint-Chinianais autour de la chapelle Notre-Dame de Nazareth Dimanche 20 septembre, 10h00 Chapelle Notre-Dame de Nazareth Hérault

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

L’association Les Amis de la chapelle Notre-Dame de Nazareth vous propose un ensemble d’animations pour découvrir le riche patrimoine du site.

Au programme, une visite commentée de la chapelle retraçant son histoire à travers les siècles et les écrits, proposée par Marie-Claude Fraisse, Sylvie Goll-Solinas et Jean-Claude Tronc, accompagnée en musique par Henri Barthès.

Vous pourrez également découvrir une exposition de peintures représentant la chapelle et son environnement, ainsi qu’une sélection de photographies primées lors du concours organisé par la mairie.

Une exposition-vente de livres consacrés au site et au Saint-Chinianais sera également proposée, ainsi qu’une dégustation de vins de Saint-Chinian.

Informations : Association Les Amis de Notre-Dame de Nazareth, 06 88 18 27 39, jc.tronc27@gmail.com

Chapelle Notre-Dame de Nazareth Route d’Assignan, D177, 34360 Saint-Chinian Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie 06 88 18 27 39 https://www.saintchinian.fr/article_57_1_notre-dame-de-nazareth_fr.html La chapelle Notre-Dame de Nazareth située sur la colline de « La Corne » (Saint-Chinian de La Corne est l’ancien nom du village) est aujourd’hui un lieu touristique dominant la vallée du Vernazobres.

À en croire la légende, en l’an 840 la Vierge Marie serait apparue à un berger.

Les moines bénédictins qui fondèrent l’abbaye de Saint-Agnan au début du IXe siècle, ne sont certainement pas étrangers à l’édification de la première chapelle.

Cependant ce n’est qu’en l’an 1102 qu’il est fait mention de ce sanctuaire dans une charte de l’achevêque de Narbonne.

En 1120 après le retour de la première croisade en Terre Sainte le nom de Nazareth lui est attribué.

En 1789 lors de la Révolution, celle-ci devenue alors bien national, est fermée au culte.

Ce n’est qu’au début du XIXe siècle qu’elle redevient le sanctuaire que nous connaissons aujourd’hui.Une Croix a été érigée au sommet de la Corne en 1897.

Propriété de la commune de Saint-Chinian depuis 1977, elle est gérée par l’association « Les amis de Notre-Dame »qui participe à l’entretien, l’aménagement du site et de ses accès. Un sentier étroit permet d’atteindre la chapelle en voiture.

Un sentier de balade de 9 km au départ de Saint-Chinian vous permettra de découvrir ce site remarquable.

L’Association Les amis de la Chapelle Notre-Dame de Nazareth vous propose un ensemble d’animations pour découvrir le riche patrimoine du site.

© Melkan Bassil