Découverte du Pavillon de La Muette restauré Pavillon Royal de la Muette Saint-Germain-en-Laye

Découverte du Pavillon de La Muette restauré Dimanche 21 septembre, 10h00, 12h00, 14h00, 16h00 Pavillon Royal de la Muette Yvelines

Gratuit / Inscription obligatoire / Places limitées

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:15:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:15:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Pavillon de La Muette ouvre ses portes au grand public.

Venez découvrir ce joyau historique, très récemment restauré !

Pavillon Royal de la Muette Route Forestière des Pavillons 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Cité du Grand Cormier Yvelines Île-de-France

Élise Robaglia