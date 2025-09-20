Découverte du Pavillon des Indes Le pavillon des Indes Courbevoie

Découverte du Pavillon des Indes Le pavillon des Indes Courbevoie samedi 20 septembre 2025.

Découverte du Pavillon des Indes Samedi 20 septembre, 10h00 Le pavillon des Indes Hauts-de-Seine

Nombre de places limité, réservation fortement conseillée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Découvrez un bâtiment hors du commun situé aux portes de Paris, face à la Tour Eiffel !

Grâce à la présence de médiateurs culturels, faites connaissance avec ce lieux original et profitez de votre venue pour admirer les oeuvres de l’artiste July Ancet réalisées dans le cadre d’une résidence d’artiste à Lucknow, dans le Nord-Est de l’Inde.

Le pavillon des Indes 140 Bd Saint-Denis, 92400 Courbevoie, France Courbevoie 92400 Quartier de Bécon Hauts-de-Seine Île-de-France 0171057792 https://www.ville-courbevoie.fr/2790/le-pavillon-des-indes.htm [{« type »: « phone », « value »: « 01 71 05 77 92 »}] Auparavant une demeure, le pavillon des Indes a aujourd’hui deux fonctions :

La partie en bois est un espace muséal accessible au public sur réservation, tandis que la partie en brique est une résidence d’artiste.

Ainsi, l’espace respecte la vocation d’origine puisqu’il était l’atelier de l’artiste peintre Georges Achille-Fould.

La restauration de l’ensemble permet d’avoir une préservation du patrimoine ancien tout en étant un lieu de création et de soutien à l’art contemporain. M° / RER La Défense M° Pont-de-Levallois-Bécon SNCF Bécon-les-Bruyères

Visite commentée

Musée Roybet-Fould