Découverte du Pays des Nestes avec Wivisites PETR du Pays des Nestes La Barthe-de-Neste

Découverte du Pays des Nestes avec Wivisites 19 – 21 septembre PETR du Pays des Nestes Hautes-Pyrénées

Gratuit. Sans réservation. Téléchargez l’application Wivisites pour découvrir les circuits disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T09:00:00 – 2025-09-19T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Partez à la découverte du patrimoine du Pays des Nestes grâce à l’application Wivisites.

Des visites ludiques et passionnantes vous sont proposées, enrichies par la fonction de géolocalisation qui permet de repérer facilement les éléments patrimoniaux à proximité.

Lien d’accès Wivisites : https://www.wivisites.com/monument_details?site=f22ab3e8-9fd8-4e14-84dd-37fdc865e6b8&la=1

PETR du Pays des Nestes 1 Grande Rue, 65250 La Barthe-de-Neste La Barthe-de-Neste 65250 Hautes-Pyrénées Occitanie 05 62 98 50 28 https://www.paysdesnestes.fr/ [{« link »: « https://www.wivisites.com/monument_details?site=f22ab3e8-9fd8-4e14-84dd-37fdc865e6b8&la=1 »}] https://www.wivisites.com/monument_details?site=f22ab3e8-9fd8-4e14-84dd-37fdc865e6b8&la=1 PETR du Pays des Nestes Autocar 963, Arrêt La Barthe de Neste Centre

© Pays des Nestes