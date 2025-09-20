Découverte du paysage vertical champenois Église Saint-Pierre-ès-Liens Les Riceys

Découverte du paysage vertical champenois Samedi 20 septembre, 10h30 Église Saint-Pierre-ès-Liens Aube

Balade de 3 km en descente. Bonnes chaussures recommandées. Rendez-vous : place de l’Église à Ricey-Bas. Transfert en voiture jusqu’au point de vue.

À l’occasion des 10 ans de l’inscription des coteaux, maisons et caves de Champagne sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, nous vous donnons rendez-vous dans la Petite Cité de Caractère des Riceys pour une présentation du paysage vertical champenois.

En partant du point de vue des paysages du Rosé, Arnaud Lamoureux, responsable du comité local de la Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne, vous présentera le paysage emblématique de notre région. Vous cheminerez à travers vignes et coteaux, en direction du village, pour y découvrir l’architecture de pierre typique des maisons vigneronnes. Pour finir, vous serez accueillis dans la cave d’un vigneron passionné, qui vous fera déguster ses vins.

L'église, dédiée à saint Pierre-ès-Liens en souvenir de sa condamnation dans les prisons romaines, date de la fin du XVe siècle.

Elle se compose de quatre parties : le chœur, la plus ancienne ; la nef, construite un siècle plus tard dans une architecture différente ; la façade Renaissance, restaurée récemment ; et plusieurs chapelles édifiées ultérieurement entre les contreforts.

À l’intérieur, les vitraux du chœur sont d’origine. L’autel primitif ayant disparu, il a été remplacé en 1745 par l’autel actuel en bois doré. Les bancs et la chaire datent de 1774. Plusieurs tableaux et statues se trouvent dans les chapelles latérales. Parmi ces œuvres, les plus remarquables sont les deux retables de l’école d’Anvers, datés de 1520.

On découvre également deux vitraux du XVIe siècle : l’un nommé La Création, l’autre La Légende de l’hostie miraculeuse.

Journées européennes du patrimoine 2025

