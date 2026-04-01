Découverte du petit monde à marée basse Rue des Quatre Vaux Saint-Cast-le-Guildo

Découverte du petit monde à marée basse

Rue des Quatre Vaux Plage des 4 Vaux Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20 14:30:00

fin : 2026-04-20 16:30:00

Date(s) :

2026-04-20

Découverte du petit monde à marée basse à Saint-Cast-le-Guildo avec Cap Évasion Nature

Vous ne connaissez que peu ou pas les espèces du bord de mer? Vous ne pratiquez pas la pêche à pied?

Grâce à notre guide Isabelle, vous percerez les secrets des habitants de l’estran (coquillages, vers, crustacés, oiseaux et bien d’autres) et apprendrez les bons gestes à adopter.

Elle vous montrera et expliquera également les bons usages d’une pêche à pied responsable afin de préserver l’environnement fragile.

Toutes les espèces pêchées seront automatiquement relâchées. Il s’agit d’une sortie pédagogique.

Le matériel est prêté, équipez-vous de chaussures pouvant aller dans l’eau qui tiennent aux pieds.

Visite à partir de 5 ans et fortement déconseillée aux personnes ayant des difficultés à marcher ou à se baisser.

Réservation dans les bureaux de Saint-Cast-le Guildo, Saint-Jacut-de-la-Mer, Sables d’Or les Pins et Dinan, ou directement en ligne en cliquant sur Réserver . .

Rue des Quatre Vaux Plage des 4 Vaux Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 69 76

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English :

L’événement Découverte du petit monde à marée basse Saint-Cast-le-Guildo a été mis à jour le 2026-03-20 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme