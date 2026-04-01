Découverte du petit monde à marée basse Rue des Quatre Vaux Saint-Cast-le-Guildo
Découverte du petit monde à marée basse Rue des Quatre Vaux Saint-Cast-le-Guildo lundi 20 avril 2026.
Découverte du petit monde à marée basse
Rue des Quatre Vaux Plage des 4 Vaux Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 14:30:00
fin : 2026-04-20 16:30:00
Date(s) :
2026-04-20
Découverte du petit monde à marée basse à Saint-Cast-le-Guildo avec Cap Évasion Nature
Vous ne connaissez que peu ou pas les espèces du bord de mer? Vous ne pratiquez pas la pêche à pied?
Grâce à notre guide Isabelle, vous percerez les secrets des habitants de l’estran (coquillages, vers, crustacés, oiseaux et bien d’autres) et apprendrez les bons gestes à adopter.
Elle vous montrera et expliquera également les bons usages d’une pêche à pied responsable afin de préserver l’environnement fragile.
Toutes les espèces pêchées seront automatiquement relâchées. Il s’agit d’une sortie pédagogique.
Le matériel est prêté, équipez-vous de chaussures pouvant aller dans l’eau qui tiennent aux pieds.
Visite à partir de 5 ans et fortement déconseillée aux personnes ayant des difficultés à marcher ou à se baisser.
Réservation dans les bureaux de Saint-Cast-le Guildo, Saint-Jacut-de-la-Mer, Sables d’Or les Pins et Dinan, ou directement en ligne en cliquant sur Réserver . .
Rue des Quatre Vaux Plage des 4 Vaux Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 69 76
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L’événement Découverte du petit monde à marée basse Saint-Cast-le-Guildo a été mis à jour le 2026-03-20 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme