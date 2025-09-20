Découverte du phare de Walde Batterie Oldenburg Calais

Découverte du phare de Walde Samedi 20 septembre, 09h00, 17h30 Batterie Oldenburg Pas-de-Calais

25 personnes maximum, prévoir chaussures de marche,

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-20T17:30:00 – 2025-09-20T19:30:00

Depuis juin 2022, le phare de Walde est inscrit aux Monuments historiques avec vœu de classement. Frédéric Lesur, ancien officier de la Marine marchande et membre de l’EPAC, décrira au fil de la randonnée, l’histoire, la structure, le fonctionnement et l’environnement de ce phare hors du commun qu’il s’agit urgemment de préserver.

Batterie Oldenburg chemin des dunes 62100 Calais Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France epac62@gmail.com

Journées européennes du patrimoine 2025